Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, этот факт впечатляет.

К теме Ядерная угроза: почему российские ядерные боеголовки – не единственная проблема

Пионтковский: Путин уступает Западу в ядерном оружии

Пионтковский напомнил, что у российского диктатора 2 параноидальные идеи и страсти, которые последовательно наследуются:

уничтожение украинского государства;

реванш над Западом.

Поражает, как Запад позволил себя парализовать гопнику, который уступает ему во всем – в экономике, технологически-цивилизованном развитии и даже в том же ядерном оружии,

– заметил он.

По мнению российского публициста, Путин лишь размахивает бомбой и его единственное оружие – это готовность пожертвовать жизнями тысячи людей.

"Борис Джонсон, едва не рыдая, переживает страдания, которые переносит украинский народ, и тут же говорит: "Ну мы же не можем пойти на Третью мировую войну". Вот это парализовало (Запад – 24 канал) размахивание лишь одной бомбой", – подчеркнул Пионтковский.