47 предприятий уже возобновили свою работу

Об этом в телеграмме написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Помощь осуществляют в рамках программы эвакуации предприятий из зоны боевых действий.

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По состоянию на 27 марта из разных регионов Украины в западные области эвакуировали 89 предприятий. По информации депутата Гетманцева, 47 предприятий уже возобновили свою работу.

Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашей страны. Уже 89 предприятий перемещено,

– написал Гетманцев.

На запад Украины эвакуировали почти 90 предприятий / Фото из телеграма Гетманцева

Всего власти получили 1120 заявок от компаний, 368 из них уже переданы на транспортировку. Депутат напомнил, что заявку на релокацию можно подать по этой ссылке.

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