Температура воздуха в западных регионах составит +18…+20 градусов. В Закарпатье традиционно будет теплее – +20...+22 градусов.

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Где ждать грозы

Во Львове;

Ивано-Франковск;

Ужгороде;

Черновцах.

Жителям этих городов рекомендуем прихватить зонтик при выходе из дома.

На Севере и Востоке температура воздуха будет несколько свежей – +17... +19 градусов. Однако осадки там синоптики не прогнозируют.

В южных областях столбики термометров будут на уровне +20...+22 градуса, а в Одессе – +22...+24 градуса.

В Киеве синоптики обещают +18...+20 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 17 мая синоптическая ситуация в Украине будет благоприятна для всех – ведь не будет ни жары, ни холода. В то же время, по ее прогнозу, дожди возможны не только на Западе, но и в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и даже на Юге.

В Киеве дождь маловероятен, а ночь будет прохладной. Ветер прогнозируют порывистый.

Обратите внимание! Диденко сообщила, что со среды, 18 мая, в Украину придет кратковременное похолодание. Ночью в северных, западных, восточных и центральных областях местами возможны небольшие заморозки на почве. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+17 градусов. Однако уже с четверга в Украине снова будет тепло, а местами – жарко.

Погода в городах Украины 17 мая

Ужгород – +20...+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +18...+20

Винница – +19...+21

Одесса – +22...+24

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +18...+19



Прогноз погоды на 17 мая.