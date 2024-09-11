Запад до сих пор поддерживает долгосрочную цель Украины вернуть контроль над своей территорией. Об этом сообщают аналитики The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных и американских чиновников.

Читайте также Прекратят ли США поддерживать Украину в случае победы Трампа: в НАТО сделали прогноз

Украина нуждается в плане "Б"

В то же время авторы материала отмечают, что общественная поддержка у некоторых ключевых сторонников Украины ослабевает, а Россия имеет определенные успехи на фронте.

Поэтому европейские дипломаты считают, что Украина должна быть более прагматичной в своих целях и стратегии на время войны.

Это могло бы помочь западным чиновникам отстаивать перед избирателями необходимость поставлять оружие и помощь стране,

– говорится в материале.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 11 сентября прибыли с визитом в Киев. Также несколько других американских и европейских чиновников посетили Украину в течение последних двух недель.

Отмечается, что переговоры указывают на постоянный источник напряженности в отношениях между Киевом и Западом – речь идет о согласовании желания вытеснить российские войска из Украины с военной реальностью на местах.

Высокопоставленные европейские чиновники также говорят, что Украине сообщили, что ее полная победа потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, чего реально не могут сделать ни Вашингтон, ни Европа.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден "не исключает", что ВСУ позволят запускать ракеты вглубь российской территории.