Что имеют в виду в Штатах, когда говорят, что дадут Украине все необходимое оружие, на что будет потрачена прямая финансовая помощь в размере 7,5 миллиарда долларов от США, и кто пролоббировал участие Киева в мадридском саммите НАТО и что он будет означать для нас – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал британско-канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо.

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Ленд-лиз и помощь Украине

В ОП говорят, что первое американское оружие, предусмотренное ленд-лизом, приедет уже через 2-3 недели. Прокомментируйте, пожалуйста, господин Тарас.

Такая информация, как правило, не раскрывается, пока сам факт передачи оружия, собственно, не произойдет. Поэтому сейчас я об этом ничего не знаю. Такие вещи должны быть тайными.

Подобные фразы провоцируют россиян искать способ нанести удар на опережение и таким образом уничтожить это оружие, пока оно еще не оказалось в руках наших военных.

Госпожа посол США сказала, что Вашингтон предоставит Украине все необходимое оружие. То есть вопрос каких-либо ограничений поставки уже не ставится?

Украина действительно требует исключительно потокового снабжения вооружений, а не дозированного, как это сейчас. Особый акцент следует делать на поставку именно тяжелого оружия в таком формате.

Если Америка или Британия будут посылать сюда по несколько штук, этого явно не хватит, считает эксперт / Фото предоставлено спикером

Еще один большой вопрос к Западу звучит так: а почему же это оружие идет сюда такими медленными темпами?

Чтобы снять все вопросы, которые беспокоят украинцев сейчас в контексте вооружения, ВПК наших ближайших союзников в ближайшее время должен перестроиться на непрерывную поставку нам оружия.

Западные страны не ожидали войны столь масштабной. Поэтому их промышленные мощности не готовы к широчайшей вооруженной поддержке украинского войска сейчас. Всем им нужно время для переформатирования ВПК на военный лад.

Во-вторых, не все страны НАТО обладают мощным сектором ВПК. К примеру, Канада, которая всегда была очень слабенькой с точки зрения военного потенциала. Она очень мало тратит на оборону. У них нет почти ничего из того, что могло бы сейчас понадобиться Украине. Просто нет, и все.

Еще одним аспектом здесь является то, что значительная часть стран хочет также позаботиться и о собственных армиях.

И самое главное – у Запада отсутствует единая позиция по вопросу, а что же для Украины будет победой: освобождение территорий к рубежам зафиксированных по состоянию на 24 февраля или полное освобождение всех территорий Донбасса.

В этом есть вина и нашего руководства тоже. Президент сначала говорил, что победой для нас будет освобождение всех территорий. А потом, еще через некоторое время, говорит, что победой станет статус-кво на 24 февраля. Я не вижу нашей четкой позиции, которая могла бы сориентировать наших партнеров и подсказать им, каким образом действовать дальше.

Кроме того, вопрос есть к Западу, как таковому. Западные партнеры не могут определиться, чего они хотят. Хотят ли они демонтажа путинского режима. Когда несколько месяцев назад Байден сказал, что Путин должен быть отстранен от власти, ему быстро закрыли рот.

По словам эксперта, Запад сам не знает, хочет ли демонтажа путинского режима / Коллаж сайта 24 канала

В законе о ленд-лизе есть важный для нас пункт, который говорит, что действие этого акта не ограничивается текущим годом, а продлится и в следующем году. Это сделано специально для того, чтобы американский ВПК успел перестроиться на бесперебойную поставку Украине оружия?

Наверное, это сделано с учетом предстоящих выборов, которые будут проходить в период 2023 – 2024 гг. К тому же следует понимать для начала, что ни одна страна сейчас не функционирует в режиме военного положения среди наших партнеров.

Это не так, как было во время Второй Мировой, когда фабрики были готовы работать исключительно на нужды фронта. Поэтому здесь нужно некоторое время для переформатирования, в том числе и американских вооруженных заводов на военный лад. Именно поэтому эта история с ленд-лизом рассчитана на такой срок. Затем его могут продлить при необходимости.

Как должны использовать 7,5 миллиарда долларов прямой финансовой помощи от наших американских партнеров?

Это будет исходить из результатов украино-американского диалога в этом контексте. Думаю, что эти деньги пойдут прежде всего на то, в чем украинская сторона больше всего сейчас нуждается. То есть, на оружие, конечно. На тяжелую артиллерию, которая поможет нам в трудном положении, которое сегодня имеем на Востоке.

Кто пролоббировал участие Украины в мадридском саммите НАТО и что это значит для нашего государства?

Здесь нужно сказать, что у НАТО действительно совсем другая структура, чем ЕС. В Альянсе все прислушиваются в основном к тому, что скажет Вашингтон. Помимо Америки большой вес имеют и другие страны, имеющие в своем арсенале ядерное оружие.

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К примеру, Великобритания, Франция будут также иметь решающее влияние. Кроме того, это и те страны также, которые вкладывают в Альянс регламентированные 2% ВВП на регулярной основе. Это балтийские государства, Польша и другие, уже названные ранее.

И кстати, балтийские наши партнеры, как и поляки, гораздо лучше понимают масштабы бедствия, которое миру несет Россия. Поэтому они также среди лоббистов украинского участия в грядущем саммите.

От себя добавлю, что мне неприятно то, что НАТО уже 14 лет не совсем правильно работает с Украиной и Грузией в вопросе их членства. Постоянно откладывает получение обеими странами ПДЧ. И наоборот, когда Финляндия со Швецией подняли вопрос о своем вступлении, сразу получили зеленый свет.

Такая градация стран выглядит неприятно. Есть страны первой очереди и второй, как вот Украина и Грузия. Если бы не было сейчас войны с Россией, Зеленский обратил бы на этот момент внимание западного политикума. А теперь он этого делать не может, потому что Украина в таком положении, когда не может позволить себе критику в сторону Альянса. Но мы с вами, как журналисты и эксперты, должны это делать.

Хотя я человек ориентирован на Запад, однако мне порой кажется, что Украине и Грузии врут представители НАТО, когда речь заходит о членстве.

До войны можно было понять это, объяснив такую ​​позицию страхом перед российским нападением. А чего теперь бояться, когда Кремль уже пошел великой войной на нас? Европейский Союз и НАТО должны четко сказать, что Украина является частью западного мира, а не Евразии.

ЕС и НАТО должны четко высказаться относительно Украины, подчеркнул эксперт / Фото Фейсбук NATO

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Почему война в Украине стала возможной? Да потому, что Запад оставил нашу страну в серой зоне. Мы не были ни членами Евросоюза или НАТО, ни входили в Евразийский Союз. И из-за пребывания в этой "no mans land" или grey zone Россия решила начать войну и затянуть нас обратно в свою сферу влияния.

Возвращаясь к мадридскому саммиту, скажу, что этот жест с приглашением Украины принять в нем участие является демонстрацией того, что НАТО, как военно-политический блок, все же на нашей стороне в войне против России.

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