Аналитики просчитались

В США обвинили собственную разведку в том, что американская спецслужба сделала неправильные разведывательные прогнозы по Афганистану и Украине.

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В частности, ЦРУ считало, что Афганистан продержится гораздо дольше, и Талибан не сможет так быстро захватить власть. Получилось наоборот.

СМИ возмущены действиями разведки / Скриншот

А ВСУ, в свою очередь, не смогут долго сопротивляться против российской машины.

Нам давали от 3 дней до нескольких недель и США готовились к сценарию партизанской войны в Украине.

Цена ошибки

Стратегический просчет спецслужбы США не позволил быстро запустить поставки тяжелого оружия в Украину, поскольку американцы сомневались в устойчивости ВСУ и украинского правительства.

В конце концов, после российского вторжения, был уволен руководитель разведки во Франции, не веривший в агрессию России.

Были произведены кадровые чистки руководства военных, внешних разведок в Германии, скандинавских и некоторых центральноевропейских странах.

Как вы думаете, почему они дали в штангу?