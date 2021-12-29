Такие данные привел Оператор газотранспортной системы Украины. Они свидетельствуют о значительном сокращении запасов газа в хранилищах.

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Так, по состоянию на 27 декабря 2021 года запасы газа в подземных хранилищах снизились до 14,079 миллиарда по сравнению с данными на аналогичную дату 2020 года. Тогда этот показатель был на уровне 24,047 миллиарда.

Только в период с 20 по 27 декабря запасы природного газа в подземных хранилищах снизились на 4,8%, или на 709,3 миллиона кубометров.

При этом запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 20 по 28 декабря увеличились на 3,6%. Сейчас они превышают 480 тысяч тонн.

Обратите внимание! Согласно прогнозу Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году, а среднегодовая цена на импортируемый природный газ прогнозируемо составит 347,5 долларов.

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