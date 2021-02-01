На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 28 января находится 578 700 тонн угля, что 525 800 тонн меньше необходимой нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Источник: "Ліга.Бизнес"

По данным Минэнерго, на складах ТЭС на прошлую неделю находилось 244 700 тонн антрацитового угля (не добывается в Украине) и 344 100 тонн угля марки Г (газовый уголь), который добывается на украинских шахтах.

При этом, согласно Порядку формирования прогнозного баланса ОЭС, на теплоэлектростанциях и электроцентралях, на 28 января должно было находиться 294 800 тонны антрацита и 809 700 тонн газового угля.

Больше всего угля на складах содержится на Славянской ТЭС (входит в структуру Донбасээнерго, угля марки Г там еще на 44 дня работы), а также Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго, антрацита там еще на 30 дней) и Приднепровской ТЭС (ДТЭК Днепрэнерго, газового угля – на 12 дней).

Наименьшее количество угля – на Трипольской и Змиевской ТЭС (Центрэнерго), где угля может хватить всего 1–4 дня, а также на Криворожской, Ладыжинской, Запорожской, Бурштынской и Кураховской ТЭС (входят в структуру холдинга ДТЭК) – от 2 до 4 дней.

Согласно данным Государственной службы статистики, на 1 февраля 2020 года на украинских ТЭС было 4,3 млн тонн угля.

Напомним, что январские поставки электроэнергии из Беларуси стабилизировали украинскую энергосистему, которая до сих пор находится в критическом положении из-за катастрофического дефицита угля на складах ТЭС.