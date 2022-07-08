Нередко происходят ситуации, когда люди ошибочно платят предыдущему поставщику. Впрочем, не следует думать, что деньги уже не вернуть, ведь это можно сделать. Как провести такую операцию, объяснили эксперты ГазПравды.

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Как вернуть оплату за газ

Если поставщик газа изменился, то оплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит, ее нельзя переадресовать на оплату за распределение газа – деньги можно только вернуть. Сделать это следует в течение 5 рабочих дней.

В случае переплаты сумма засчитывается на счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования,

– говорится в сообщении.

Чтобы вернуть средства, необходимо обратиться к предыдущему поставщику газа и написать заявление. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно следует указать номер лицевого счета. В заявлении обязательно следует указывать ФИО, место жительства, просьбу вернуть средства, дату и подпись.

Послать заявление можно по почте на официальный адрес старого поставщика. Также заявление можно отправить по электронной почте на официальный электронный адрес, в таком случае следует посылать подписанную копию заявления.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

копию паспорта владельца лицевого счета (первые две страницы и регистрация);

копию идентификационного кода владельца лицевого счета;

справку с реквизитами карточного счета из банка (или выписка из Приват24);

копию квитанции об оплате за газ за период, когда возникла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем, включая надпись "согласно оригиналу", дату и подпись.

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