Несмотря на то, что с 29 марта Черниговщина перешла в Красную карантинную зону – жители области не придерживаются основных противоэпидемических правил. В частности, на одном из рейсов электрички курсируют с вдвое большим количеством пассажиров.

Об этом рассказала председатель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко. Она добавила, что такая ситуация – на маршруте "Нежин – Киев".

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Заполненность электричек, курсирующих рейсом "Нежин – Киев" – 202%. Мы ищем возможности решения проблемы,

– отметила Коваленко.

Она добавила, что сейчас власть ведет переговоры с Укрзализныцей о дополнительных вагонах или поезде – это может улучшить ситуацию.

Однако из-за того, что общины не платят достаточное количество компенсации на социальные перевозки – Укрзализныця не может этого сделать. Представители власти сейчас говорят с общинами, чтобы они ответственно относились к компенсациям.

"Я надеюсь, что на этой неделе этот процесс закончится и мы получим дополнительный поезд. В противном случае надо будет остановить движение или работать по спецпропускам для тех людей, которые работают в Киеве и касательные до критической инфраструктуры", – подытожила Коваленко.

Председатель ОГА вакцинировалась от COVID-19

31 марта Анна Коваленко вакцинировалась от коронавируса. Она отметила, что чувствует себя прекрасно.

У меня есть небольшое повышение температуры, но это не мешает мне работать в привычном режиме. Это нормально, так вырабатываются антитела. Надеюсь, это состояние продлится день,

– сказала она.

Председатель ОГА призвала проконсультироваться с врачом перед вакцинацией.

"У меня была (консультация – 24 канал). Я спросила, могу ли я вакцинироваться, не повлияет ли это на грудное вскармливание моего ребенка. Врач сказал, что нет – я вакцинировалась, ведь ответственно отношусь к своему здоровью и окружающих", – заверила Коваленко.

Коваленко рассказала о нарушении карантина на Черниговщине: видео



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала