Заполненность электрички – 202%, – председатель Черниговской ОГА о нарушении карантина
Несмотря на то, что с 29 марта Черниговщина перешла в Красную карантинную зону – жители области не придерживаются основных противоэпидемических правил. В частности, на одном из рейсов электрички курсируют с вдвое большим количеством пассажиров.
Источник:24 канал
Об этом рассказала председатель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко. Она добавила, что такая ситуация – на маршруте "Нежин – Киев".
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Заполненность электричек, курсирующих рейсом "Нежин – Киев" – 202%. Мы ищем возможности решения проблемы,
– отметила Коваленко.
Она добавила, что сейчас власть ведет переговоры с Укрзализныцей о дополнительных вагонах или поезде – это может улучшить ситуацию.
Однако из-за того, что общины не платят достаточное количество компенсации на социальные перевозки – Укрзализныця не может этого сделать. Представители власти сейчас говорят с общинами, чтобы они ответственно относились к компенсациям.
"Я надеюсь, что на этой неделе этот процесс закончится и мы получим дополнительный поезд. В противном случае надо будет остановить движение или работать по спецпропускам для тех людей, которые работают в Киеве и касательные до критической инфраструктуры", – подытожила Коваленко.
Председатель ОГА вакцинировалась от COVID-19
31 марта Анна Коваленко вакцинировалась от коронавируса. Она отметила, что чувствует себя прекрасно.
У меня есть небольшое повышение температуры, но это не мешает мне работать в привычном режиме. Это нормально, так вырабатываются антитела. Надеюсь, это состояние продлится день,
– сказала она.
Председатель ОГА призвала проконсультироваться с врачом перед вакцинацией.
"У меня была (консультация – 24 канал). Я спросила, могу ли я вакцинироваться, не повлияет ли это на грудное вскармливание моего ребенка. Врач сказал, что нет – я вакцинировалась, ведь ответственно отношусь к своему здоровью и окружающих", – заверила Коваленко.
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