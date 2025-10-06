Партизаны провели очередную диверсию против россиян на железной дороге в Запорожской области. Благодаря этому временно заблокировано движение военных грузов врага на Юге Украины.

Детали в понедельник, 6 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение на временно оккупированных территориях "Атеш". Агенты показали видео пожара ключевого релейного шкафа.

Что известно о диверсии в Запорожье?

Агент движения "Атеш" успешно провел диверсию на временно оккупированной территории Украины. Инцидент произошел на железной дороге в районе Верхнего Токмака Второго Запорожской области.

Поврежден ключевой релейный шкаф, из-за чего временно заблокировано движение российских военных грузов в направлениях Запорожской и Херсонской областей.

Пожар релейного шкафа: смотрите видео

По данным партизан, через этот участок враг регулярно перебрасывал технику, боеприпасы, топливо и личный состав.

Сейчас поставки задержаны, что создает цепную реакцию сбоев на линии фронта: оккупанты вынуждены сокращать темпы наступления и откладывать подготовку новых атак.



Диверсии на железной дороге оккупированного Запорожья / Скриншот "Атеш"

Каждая диверсия "Атеш" приближает свободу Украины и делает войну ближе к дому врага,

– подытожили партизаны.

Украинцы наносят потери оккупантам: последние новости