Партизани провели чергову диверсію проти росіян на залізниці в Запорізькій області. Завдяки цьому тимчасово заблоковано рух військових вантажів ворога на півдні України.

Деталі в понеділок, 6 жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях "Атеш". Агенти показали відео пожежі ключової релейної шафи.

Що відомо про диверсію на Запоріжжі?

Агент руху "Атеш" успішно провів диверсію на тимчасово окупованій території України. Інцидент стався на залізниці в районі Верхнього Токмака Другого Запорізької області.

Пошкоджено ключову релейну шафу, через що тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів у напрямках Запорізької та Херсонської областей.

Пожежа релейної шафи: дивіться відео

За даними партизанів, через цю ділянку ворог регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту: окупанти змушені скорочувати темпи наступу і відкладати підготовку нових атак.



Диверсії на залізниці окупованого Запоріжжя / Скриншот "Атеш"

Кожна диверсія "Атеш" наближає свободу України та робить війну ближчою до дому ворога,

– підсумували партизани.

Українці завдають втрат окупантам: останні новини