6 жовтня, 09:52
Партизани паралізують ворожу логістику на півдні України: "Атеш" провів чергову диверсію

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Партизани "Атеш" провели диверсію на залізниці тимчасово окупованої частини Запорізької області.
  • Через пошкодження релейної шафи тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів.

Партизани провели чергову диверсію проти росіян на залізниці в Запорізькій області. Завдяки цьому тимчасово заблоковано рух військових вантажів ворога на півдні України.

Деталі в понеділок, 6 жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях "Атеш". Агенти показали відео пожежі ключової релейної шафи.

Що відомо про диверсію на Запоріжжі?

Агент руху "Атеш" успішно провів диверсію на тимчасово окупованій території України. Інцидент стався на залізниці в районі Верхнього Токмака Другого Запорізької області.

Пошкоджено ключову релейну шафу, через що тимчасово заблоковано рух російських військових вантажів у напрямках Запорізької та Херсонської областей.

Пожежа релейної шафи: дивіться відео

 

За даними партизанів, через цю ділянку ворог регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту: окупанти змушені скорочувати темпи наступу і відкладати підготовку нових атак.


Диверсії на залізниці окупованого Запоріжжя / Скриншот "Атеш"

Кожна диверсія "Атеш" наближає свободу України та робить війну ближчою до дому ворога,
– підсумували партизани.

Українці завдають втрат окупантам: останні новини

  • У ніч на 6 жовтня невідомі безпілотники вкотре атакували ворога. Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму, Брянській і Нижньогородській областях, Краснодарському краю.
  • У Феодосії загорілася одна з найбільших на півострові нафтобаз, уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами.
  • На Брянщині після серії вибухів виникла масштабна пожежа, уражено відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ.
  • У Дзержинську палав завод імені Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташований за 900 кілометрів від кордону з Україною.