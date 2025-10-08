Россияне прорываются к Константиновке и на Запорожье: ISW оценил успех оккупантов
- Оккупанты имели успех на пяти направлениях, в частности на Северском, Покровском, Новопавловском, в районе Константиновки и Запорожья.
- ВСУ удалось вернуть позиции на Новопавловском направлении и продвинуться на Днепропетровщине.
Оккупанты продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта. К сожалению, врагу удается захватывать новые территории.
Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, оккупанты имели успех на 5 направлениях, а ВСУ – на двух, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне продвинулись в направлении 6 населенных пунктов фронта, – DeepState
Где продвинулись россияне?
Оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Северска. Об этом свидетельствуют геолоцированные снимки за 7 октября.
Также кадры за тот же день указывают на успех врага в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Здесь россияне продвинулись на восток от Иванополья (юго-восток от Константиновки).
Кроме того, противник прорвался на Покровском направлении, продвинувшись на юго-запад от Николаевки (на восток от Покровска).
Кадры за 6 октября подтверждают продвижение россиян на Новопавловском направлении, а именно на запад от Зеленого Гая (на юго-запад от Новопавловки).
Имели успехи захватчики и на Запорожье. Оккупанты подняли флаги в центральной части Нововасильевского (на северо-восток от Гуляйполя).
Где продвинулись ВСУ?
Тем временем украинским силам удалось вернуть утраченные позиции на Новопавловском направлении, а именно в северной части Муравки (северо-восточнее Новопавловки).
Кроме того, защитники выбили врага на Днепропетровской области, продвинувшись в южной части Январского (на восток от Великомихайловки).
Обстановка на фронте / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- На Купянском направлении россияне осуществляют дистанционное минирование, используют волоконно-оптические FPV-дроны, противодействие которым затруднено, а также мелкие ДРГ, проникающие в тыл. Оккупанты применяют квадроциклы и мотоциклы для подвоза боеприпасов и провизии, а также пытаются переправляться через реку Оскол на надувных лодках. Захватчики безуспешно пробуют расширить плацдармы на западном берегу Оскола, что мешает их атакам и логистике.
- На Покровском направлении российские силы продолжают использовать мелкие пехотные инфильтрационные тактики для обхода украинских оборонительных позиций и все чаще полагаются на беспилотные наземные транспортные средства (UGV), чтобы уменьшить логистические трудности, вызванные постоянной угрозой украинских ударных дронов.
- На Лиманском направлении оккупанты внедряют инновации. По словам представителя украинской бригады, россияне недавно атаковали, используя танк, а рядом двигались мотоциклы с оборудованием для радиоэлектронной борьбы, настроенным на различные частоты. Враг постоянно ищет новые способы действий, чтобы сделать свои механизированные штурмы снова эффективными.