Росіяни прориваються до Костянтинівки і на Запоріжжі: ISW оцінив успіх окупантів
- Окупанти мали успіх на п'яти напрямках, зокрема на Сіверському, Покровському, Новопавлівському, у районі Костянтинівки та Запоріжжя.
- ЗСУ вдалося повернути позиції на Новопавлівському напрямку та просунутися на Дніпропетровщині.
Окупанти продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту. На жаль, ворогові вдається захоплювати нові території.
Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, окупанти мали успіх на 5 напрямках, а ЗСУ – на двох, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни просунулись у напрямку 6 населених пунктів фронту, – DeepState
Де просунулися росіяни?
Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Про це свідчать геолоковані знімки за 7 жовтня.
Також кадри за той же день вказують на успіх ворога у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Тут росіяни просунулися на схід від Іванопілля (південний схід від Костянтинівки).
Крім того, противник прорвався на Покровському напрямку, просунувшись на південний захід від Миколаївки (на схід від Покровська).
Кадри за 6 жовтня підтверджують просування росіян на Новопавлівському напрямку, а саме на захід від Зеленого Гаю (на південний захід від Новопавлівки).
Мали успіхи загарбники і на Запоріжжі. Окупанти підняли прапори в центральній частині Нововасилівського (на північний схід від Гуляйполя).
Де просунулися ЗСУ?
Тим часом українським силам вдалося повернути втрачені позиції на Новопавлівському напрямку, а саме у північній частині Муравки (на північний схід від Новопавлівки).
Крім того, захисники вибили ворога на Дніпропетровщині, просунувшись у південній частині Січневого (на схід від Великомихайлівки).
Обстановка на фронті / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- На Куп'янському напрямку росіяни здійснюють дистанційне мінування, використовують волоконно-оптичні FPV-дрони, протидія яким ускладнена, а також дрібні ДРГ, що проникають у тил. Окупанти застосовують квадроцикли та мотоцикли для підвезення боєприпасів і провізії, а також намагаються переправлятися через річку Оскіл на надувних човнах. Загарбники безуспішно пробують розширити плацдарми на західному березі Осколу, що заважає їхнім атакам і логістиці.
- На Покровському напрямку російські сили продовжують використовувати дрібні піхотні інфільтраційні тактики для обходу українських оборонних позицій і все частіше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби (UGV), щоб зменшити логістичні труднощі, спричинені постійною загрозою українських ударних дронів.
- На Лиманському напрямку окупанти впроваджують інновації. За словами речника української бригади, росіяни нещодавно атакували, використовуючи танк, а поруч рухалися мотоцикли з обладнанням для радіоелектронної боротьби, налаштованим на різні частоти. Ворог постійно шукає нові способи дій, щоб зробити свої механізовані штурми знову ефективними.