Окупанти продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту. На жаль, ворогові вдається захоплювати нові території.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, окупанти мали успіх на 5 напрямках, а ЗСУ – на двох, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни?

Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Про це свідчать геолоковані знімки за 7 жовтня.

Також кадри за той же день вказують на успіх ворога у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Тут росіяни просунулися на схід від Іванопілля (південний схід від Костянтинівки).

Крім того, противник прорвався на Покровському напрямку, просунувшись на південний захід від Миколаївки (на схід від Покровська).

Кадри за 6 жовтня підтверджують просування росіян на Новопавлівському напрямку, а саме на захід від Зеленого Гаю (на південний захід від Новопавлівки).

Мали успіхи загарбники і на Запоріжжі. Окупанти підняли прапори в центральній частині Нововасилівського (на північний схід від Гуляйполя).

Де просунулися ЗСУ?

Тим часом українським силам вдалося повернути втрачені позиції на Новопавлівському напрямку, а саме у північній частині Муравки (на північний схід від Новопавлівки).

Крім того, захисники вибили ворога на Дніпропетровщині, просунувшись у південній частині Січневого (на схід від Великомихайлівки).

Обстановка на фронті / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?