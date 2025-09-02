Во вторник, 2 сентября, на полях саммита ШОС в Китае Владимир Путин заявил о "готовности" сотрудничать с США по оккупированной ЗАЭС. А при "благоприятных обстоятельствах" диктатор допускает и участие Украины в этом процессе.

Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В украинском Министерстве энергетики уже отреагировали.

Смотрите также "У России никогда не было желания нападать": Путин и Фицо в Пекине выдали ряд циничных заявлений

Как на идею Путина отреагировали в Украине?

В украинском ведомстве напомнили, что Россия атаковала тяжелой военной техникой и оккупировала гражданский ядерный объект – ЗАЭС. Сейчас станция находится в условиях внепроектной угрозы – режима, который не был предусмотрен ни конструктивно, ни процедурно.

Со времени установления военного контроля над ЗАЭС агрессор допустил критически опасные деформации в техническом функционировании:

уничтожение основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов вследствие подрыва Каховской плотины;

многократные отключения от украинской энергосистемы, что уже 9 раз приводили к полному обесточиванию объекта – состояния, который является прямой предпосылкой ядерной аварии.

Поэтому условия, в которых ЗАЭС удерживают длительное время в режиме холодной остановки, под наблюдением посторонних неустановленных лиц и без доступа легитимного украинского оператора, являются принципиально несовместимыми с базовыми стандартами ядерной безопасности.

В этом контексте публичные заявления президента России от 2 сентября 2025 года о введении новых, неизвестных систем управления и контроля над станцией, должны расцениваться как свидетельство попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины,

– говорится в заявлении Минэнерго.

Ведомство расценивает любые попытки государства-агрессора ввести новые формы "управления" или "контроля" как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности.

Там также призвали международных партнеров к немедленной реакции, в частности в рамках сентябрьской сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Украина призывает международное сообщество дать этим заявлениям и действиям четкую оценку, с учетом их потенциального влияния на безопасность всего Европейского континента,

– подытожили в министерстве.

Запорожская АЭС: последние новости