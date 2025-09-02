У вівторок, 2 вересня, на полях саміту ШОС у Китаї Володимир Путін заявив про "готовність" співпрацювати зі США щодо окупованої ЗАЕС. А за "сприятливих обставин" диктатор допускає й участь України в цьому процесі.

Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. В українському Міністерстві енергетики вже відреагували.

Дивіться також "У Росії ніколи не було бажання нападати": Путін і Фіцо у Пекіні видали низку цинічних заяв

Як на ідею Путіна відреагували в Україні?

В українському відомстві нагадали, що Росія атакувала важкою військовою технікою та окупувала цивільний ядерний об'єкт – ЗАЕС. Наразі станція перебуває в умовах позапроєктної загрози – режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно.

З часу встановлення військового контролю над ЗАЕС агресор допустив критично небезпечні деформації в технічному функціонуванні:

знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі;

багаторазові відключення від української енергосистеми, що вже 9 разів призводили до повного знеструмлення об'єкта – стану, який є прямою передумовою ядерної аварії.

Тож умови, в яких ЗАЕС утримують тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки.

У цьому контексті публічні заяви президента Росії від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України,

– йдеться в заяві Міненерго.

Відомство розцінює будь-які спроби держави-агресорки ввести нові форми "управління" чи "контролю" як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.

Там також закликали міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ.

Україна закликає міжнародну спільноту дати цим заявам і діям чітку оцінку, з урахуванням їхнього потенційного впливу на безпеку всього Європейського континенту,

– підсумували в міністерстві.

Запорізька АЕС: останні новини