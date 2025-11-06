Жертвы среди украинцев и европейцев: в России запугали "возможной аварией на ЗАЭС"

В четверг, 6 ноября, Служба внешней разведки России выдала ряд заявлений о Запорожской АЭС. Оккупанты убеждают, что Запад стремится возложить на них ответственность за "возможную аварию" там.

НАТО якобы побуждает Киев организовать масштабную диверсию. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский ТАСС.

Что известно о "возможной диверсии на ЗАЭС"?

Российские пропагандисты заявили о якобы подготовке Украиной и Западом масштабной диверсии на электростанции, что будет предусматривать жертвы среди украинцев и жителей стран Евросоюза.

Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов,

– пишут росСМИ.

Москва заранее открестилась от ответственности за катастрофу, а военная разведка страны-агрессора убеждает – британцы уже обсчитали площадь распространения радиации после возможной аварии.

Как на обвинения отреагировали в Украине?

На обвинения отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Враждебные заявления не имеют ничего общего с реальностью и могут свидетельствовать о подготовке самой России к провокации на ЗАЭС.

Однако главной целью подобных заявлений является запугивание населения Украины и государств Европы,

– говорится в сообщении.

Спецслужбы противника регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения", обвиняя Украину или Запад в подготовке терактов. Агрессор в случае собственного преступления будет перекладывать ответственность, поэтому формирует нужный информационный фон.

Напомним, СВР России уже делала подобные "пророчества" – о диверсиях на трубопроводах, теракты в Европе и атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако ни одно из них не сбылось.

Поэтому в ЦПД в очередной раз подчеркнули, что именно враг несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, которая находится под оккупацией. К тому же россияне разместили на ее территории военную технику и осуществляют давление на персонал.

Что происходит на ЗАЭС в последнее время?