У четвер, 6 листопада, Служба зовнішньої розвідки Росії видала низку заяв про Запорізьку АЕС. Окупанти переконують, що Захід прагне покласти на них відповідальність за "можливу аварію" там.

НАТО нібито спонукає Київ організувати масштабну диверсію. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистський ТАСС.

Що відомо про "можливу диверсію на ЗАЕС"?

Російські пропагандисти заявили про нібито підготовку Україною та Заходом масштабної диверсії на електростанції, що передбачатиме жертви серед українців і жителів країн Євросоюзу.

Захід розглядає варіант організації диверсії на Запорізькій АЕС з розплавленням активної зони її ядерних реакторів,

– пишуть росЗМІ.

Москва наперед відхрестилася від відповідальності за катастрофу, а військова розвідка країни-агресорки переконує – британці вже обрахували площу поширення радіації після можливої аварії.

Як на звинувачення відреагували в Україні?

На звинувачення відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Ворожі заяви не мають нічого спільного з реальністю й можуть свідчити про підготовку самої Росії до провокації на ЗАЕС.

Однак головною метою подібних заяв є залякування населення України та держав Європи,

– йдеться в повідомленні.

Спецслужби противника регулярно заздалегідь поширювали фейкові "попередження", звинувачуючи Україну чи Захід у підготовці терактів. Агресор у разі власного злочину перекладатиме відповідальність, тож формує потрібний інформаційний фон.

Нагадаємо, СЗР Росії вже робила подібні "пророцтва" – про диверсії на трубопроводах, теракти в Європі та атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Однак жодне з них не справдилося.

Тож у ЦПД укотре наголосили, що саме ворог несе повну відповідальність за безпеку ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією. До того ж росіяни розмістили на її території військову техніку та здійснюють тиск на персонал.

Що відбувається на ЗАЕС останнім часом?