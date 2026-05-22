Осталась только одна линия: МАГАТЭ призвало ввести срочное перемирие на ЗАЭС
Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция продолжает зависеть от единственной внешней линии электропередачи после потери основной линии питания.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?
После отключения 24 марта основной линии "Днепровская" напряжением 750 кВ станция получает электроэнергию только через резервную линию "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ.
За это время на Запорожской АЭС трижды фиксировали полную потерю внешнего электроснабжения.
В МАГАТЭ также сообщили, что продолжают переговоры с Украиной и Россией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ.
Кроме того, команда МАГАТЭ сообщила о нескольких атаках дронов вблизи ЗАЭС и Энергодара, где проживает большинство работников станции. По имеющимся данным, в субботу беспилотник со взрывчаткой якобы упал вблизи машинного зала энергоблока №1, но не сдетонировал, поэтому пострадавших и повреждений не было.
Впрочем, в МАГАТЭ отметили, что не смогли независимо подтвердить этот случай, поскольку администрация станции сообщила о нем только через два дня, когда обломки уже убрали.
Присутствие дронов и взрывчатки на атомной электростанции неприемлемо, поскольку оно резко увеличивает и без того значительные риски для ядерной безопасности,
– заявил Гросси.
Чем может угрожать ситуация на ЗАЭС?
Документалист и журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что в определенные моменты ЗАЭС работает на дизельных генераторах, которые подают электричество на насосные станции, прокачивающие воду для охлаждения.
По его словам, если эта система перестанет работать, то может произойти ядерная катастрофа.
В то же время маловероятно, что Россия пойдет на такой сценарий – для Москвы это грозит потерей поддержки от Китая. Там неоднократно отмечали, что выступают не только против применения ядерного оружия, но и против такого шантажа.