Именно о таких деятелях рассказали 24 канала запорожские партизаны. Речь идет о "руководителях" Мелитопольского и Акимовского элеваторов, являющихся центрами кражи урожая у аграриев.

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По словам партизан, борьбу за "должности" коллаборанты начали, как только россия оккупировала часть Запорожской области. Поскольку понимали, что именно через эти предприятия захватчики будут вывозить зерновые культуры и подсолнечник в Крым.

Не лезут во "власть", но грабят крестьян

После того, как российские войска зашли на территорию Запорожской области, оккупанты "отжали" мелитопольский элеватор у его предыдущих владельцев и передали предприятие под управление известному в Украине предпринимателю Сергею Ж. До полномасштабного вторжения он был депутатом Запорожской ОГА и даже баллотировался в Верховную Раду. Его жена до сих пор считается депутатом ЗОДА и входит в состав одной из важных комиссий.

По словам партизан, Ж. не полез в оккупационную "власть", а решил сотрудничать с россиянами и зарабатывать деньги, не привлекая внимания к своему лицу. Но ему этого не удалось, ведь борцы с захватчиками не могли пройти мимо столь наглого ограбления крестьян.

Из-за того, что аграриям некуда деваться, они вынужденно везут семена подсолнечника в Мелитополь, где их выкупают по смешным ценам. Из "купленной" продукции на местном маслоэкстракционном заводе производят масло, которое вывозят в Крым и Россию.

Аналогичная ситуация на Акимовском элеваторе, которым временно руководит Валерий Г., который также имел политические амбиции и был районным депутатом. Жена Г. возглавляет один из местных сельских советов.

На предприятии в Акимовке скупают некоторые виды зерна по 4500 рублей (около 24 долларов по реальному курсу) за тонну, в то время как на мировых рынках средняя стоимость тонны достигает 420 – 440 долларов). При этом стоимость, которую предлагает аграриям "глава" элеватора, является самой высокой в районе.



Мы отслеживаем деятельность каждого коллаборанта. И накажем всех. Не следует считать, что можно быть причастным к циническому ограблению собственного народа и не ответить за такие поступки. И пусть некоторые не надеются, что после деоккупации смогут рассказывать о сотрудничестве по принуждению,

– отметили партизаны.

Всех фермеров заставляют становиться клиентами российского банка

Оплату за фактически украденное у аграриев зерно оккупанты и коллаборанты перечисляют фермерам исключительно в рублях и через российскую банковскую систему. В том числе и для этого в Мелитополе открылось отделение "МРБ-банка". Так что получить копейки за выращенный и собранный урожай люди могут только на карточки этого финансового учреждения.

Кроме того, в Запорожье уже открылся филиал российского пенсионного фонда, куда загоняют всех пожилых людей. "Социальные выплаты" захватчики проводят через "Промстройбанк", также работающий на оккупированных территориях.