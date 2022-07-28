Воины ВСУ поломали планы врага, нанесли ему безумные потери, а теперь делают все для того, чтобы как можно скорее освободить от оккупантов все наши города и села. В ходе войны нашим героям удается претворять в реальность подвиги, которыми восхищается весь мир.

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"Запорожский мститель" стал Героем Украины

Начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточный сообщил о том, что срочнику удалось поразить 7 воздушных целей российских оккупантов. За это он получил звание Героя Украины.

Военнослужащий срочной службы НГУ 16 июля с ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей россии – шесть самолетов и одна крылатая ракета. Этот солдат – Герой Украины,

– сказал он.

Боец благодаря своему мастерству и подвигам уже получил славу "Запорожского мстителя", так стали называть его украинцы в соцсетях, пораженные его точностью. Историю подвигов боец пишет переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев снял эксклюзивный репортаж о герое. Боец показал свое оружие и рассказал, как уничтожил вражеский штурмовик Су-25.

Рассказ героя о сбитом вертолете: видео

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