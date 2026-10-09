Сегодня утром, 9 октября, Запорожье вновь подверглось продолжительному обстрелу российскими управляемыми авиабомбами, сообщает журналист в эфире 24 Канала.

Утренний удар по Запорожью: есть погибший и раненые

Как стало известно, "крылатые витязи" Путина на этот раз целились не просто обычными УАБами, а применили УМП-5 – модифицированные авиабомбы с реактивным двигателем, способные лететь значительно дальше. Вражеские снаряды прилетели в район ДнепроГЭСа и попали непосредственно в жилую застройку города, залетев даже дальше центра.

В результате этой утренней атаки погиб 50-летний мужчина. На данный момент известно о 7 раненых, среди которых есть ребенок. Один из российских ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования, здание существенно повреждено.

Охота на тризуб и обстрелы автомобилей: черный четверг для региона

Предыдущий день также оказался крайне тяжелым для Запорожской области. Российские военные преступники нанесли рекордные 1 039 ударов по 51 населенному пункту. Оккупанты существенно увеличили интенсивность: нанесли 31 авиаудар, выпустили 251 артиллерийский снаряд, 6 раз обстреляли из РСЗО и направили на область рекордное количество дронов – 751 беспилотник.

В частности, террористы устроили абсурдную "охоту" на украинскую символику – вновь провели атаку беспилотником на тризуб на здании областной администрации. На этот раз им удалось его сбить, однако само здание и люди внутри не пострадали.

К сожалению, не обошлось без жертв из-за атак дронов на дорогах: в результате попадания беспилотника в легковой автомобиль погиб мужчина. Другой дрон атаковал грузовик – водитель получил тяжелые ранения.

Всего за прошедшие сутки травмы получили 13 человек, среди которых шесть мужчин, четыре женщины, маленький ребенок и двое подростков. Таким образом, в общей сложности за сутки в Запорожье россияне убили двух человек и ранили 18.

Обзор ситуации в Запорожской области / смотрите видео

Разгром оккупантов под Горьким и обострение ситуации на фронте

На линии соприкосновения враг активизировался сразу на нескольких направлениях. По состоянию на утро на Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Злагода, Тернуватое, Косовцево, Ровно, Верхняя Терса, Воздвижевка и Копани.

На Ореховском направлении Генштаб зафиксировал две атаки в сторону Новопавловки и Плавней.

Отдельного внимания заслуживает ситуация возле села Горькое. Враг пошел на механизированный штурм, который закончился для него полным разгромом. После неудачной атаки российские "военкоры" уже устроили истерику в сети, сетуя на потерю Гиркого и ряда соседних позиций. В то же время украинские военные оценивают ситуацию сдержаннее и отмечают, что бои за этот важный пункт еще продолжатся.

Огневые точки на крышах реакторов ЗАЭС: новые доказательства ядерного шантажа

OSINT-исследователи обнародовали новые свежие спутниковые снимки с территории оккупированной Запорожской АЭС. На кадрах отчетливо видно, что захватчики обустроили огневые позиции непосредственно на крышах реакторных и турбинных отделений станции.

Оккупанты также установили антенны радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и натянули колючую проволоку на крышах учебного центра и комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Похоже, россияне в панике боятся воздушного десанта ВСУ, поэтому превратили ядерный объект в сплошной укрепленный район.

Возвращение в "брежневщину"

Тем временем во временно оккупированном Мелитополе оккупанты устроили очередной театр абсурда ко дню рождения Путина. Юные активисты из "Единой России" ходили по улицам города с заготовленными бланками и заставляли местных жителей и даже маленьких детей писать "поздравления и пожелания" диктатору. Такие пропагандистские акции в очередной раз доказывают, что Россия стремительно вернулась во времена "позднего СССР" и культа личности Леонида Брежнева.