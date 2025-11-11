Ситуация становится угрожающей: военный эксперт объяснил, что планируют россияне возле Запорожья

Россия активизировала наступление на Запорожском направлении, перебросив туда войска из других регионов, в частности из Сумщины. Наибольшая угроза – продвижения через Степногорск, откуда открывается прямая дорога на Запорожье.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что ситуация возле Запорожья остается напряженной и требует постоянного мониторинга.

Сможет ли враг закрепиться на Запорожском направлении?

Россияне пытаются инфильтрироваться на Запорожском направлении. Больше месяца назад враг перебрасывал сюда дополнительные ресурсы и резервы. Сейчас они осуществляют тактические продвижения на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На дне бывшего водохранилища сейчас изобилует растительность, которую противник использует для продвижения. Однако несколько суток назад наши защитники нанесли удар по группировке врага, который пытался там действовать,

– объяснил Романенко.

Наибольшая угроза – Степногорск, откуда всего 25 километров по прямой дороге в Запорожье. На такое расстояние могут действовать как дроны, так и артиллерия.

Силы обороны Украины пытаются активизировать действия на этом направлении, чтобы не дать врагу закрепиться на захваченных позициях, а затем вытеснить его обратно – непосредственно на исходные рубежи.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Что еще известно о действиях россиян на Запорожском направлении?