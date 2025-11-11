Ситуація стає загрозливою: військовий експерт пояснив, що планують росіяни біля Запоріжжя
- Росія перекинула війська з інших регіонів на Запорізький напрямок, зокрема із Сумщини, щоб активізувати наступ.
- Українські сили оборони вже нанесли удар по угрупуванню ворога, щоб не дати йому закріпитися на позиціях.
Росія активізувала наступ на Запорізькому напрямку, перекинувши туди війська з інших регіонів, зокрема із Сумщини. Найбільша загроза – просування через Степногірськ, звідки відкривається пряма дорога на Запоріжжя.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що ситуація біля Запоріжжя залишається напруженою та вимагає постійного моніторингу.
Чи зможе ворог закріпитися на Запорізькому напрямку?
Росіяни намагаються інфільтруватися на Запорізькому напрямку. Понад місяць тому ворог перекидав сюди додаткові ресурси та резерви. Зараз вони здійснюють тактичні просування на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
На дні колишнього водосховища зараз буяє рослинність, яку противник використовує для просування. Однак кілька діб тому наші захисники завдали удару по угрупуванню ворога, який намагався там діяти,
– пояснив Романенко.
Найбільша загроза – Степногірськ, звідки лише 25 кілометрів прямою дорогою до Запоріжжя. На таку відстань можуть діяти як дрони, так і артилерія.
Сили оборони України намагаються активізувати дії на цьому напрямку, щоб не дати ворогу закріпитися на захоплених позиціях, а потім витіснити його назад – безпосередньо на вихідні рубежі.
Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті
Що ще відомо про дії росіян на Запорізькому напрямку?
- Російські війська намагаються обійти позиції українських захисників на Запорізькому напрямку, зосередившись поблизу Малокатеринівки, Запорізької АЕС та Кам’янки-Дніпровської. Для просування вони використовують зарості та дно колишнього Каховського водосховища і перекидають нові сили для атак на Запоріжжя.
- У Запорізькій області суттєво розширилася сіра зона, особливо в районі Солодке – Новомиколаївка – Рівнопілля – Нове – Новоуспенівське. Російські війська вже окупували Успенівку.
- Росія нагнітає напруженість біля Запорізької АЕС, звинувачуючи Захід у підготовці диверсії, щоб приховати власні злочини. Україна планує залучити міжнародну підтримку та порушити це питання на засіданні Генасамблеї ООН.