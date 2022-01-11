По информации "Запорожстали", в течение 2021 года жидкий медицинский кислород от них получили более 30 больниц в Днепропетровской, Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Запорожской областях. Все это – бесплатно. Больше всего кислорода комбинат передал в ноябре – 1 400 тонн.

Генеральный директор "Запорожстали" группы "Метинвест" Александр Мироненко отметил, что в кислородной поддержке нуждались тысячи пациентов, больных COVID-19. Поэтому в комбинате делали все возможное, чтобы обеспечить больных необходимым медицинским средством. "В пиковые периоды мы отгружали кислород в режиме 24 на 7, без задержек. Делали все, что от нас зависит, чтобы преодолеть пандемию и спасти людям жизнь", – объяснил он.

В 2022 году мы продолжим обеспечивать медучреждения бесплатным кислородом производства "Запорожстали",

– подчеркнул Мироненко.

Больше всего медицинского кислорода от "Запорожстали" за весь период пандемии коронавируса получили больницы в Запорожье и областная инфекционная больница. Речь идет о более чем 2 500 тоннах. Кроме этого, "Запорожсталь" и "Метинвест" выделили деньги на строительство современной кислородной станции в Запорожской областной инфекционной клинической больнице. Она является опорным медучреждением региона для лечения больных коронавирусом. При поддержке комбината там отремонтировали отделение, которое ранее пострадало от пожара.

Бесплатно передают кислород в украинские больницы не только в "Запорожстали". Также это делают и 3 других предприятия группы компаний "Метинвест". Осенью 2021 года, когда Украина столкнулась с острым дефицитом кислорода, группа откликнулась на просьбы Минздрава и начала поставлять кислород в большее количество регионов.

В целом предприятия компании, в том числе и "Запорожсталь", бесплатно отгружали кислород в 110 украинских больниц в 17 областях. В течение октября-декабря 2021 года компании группы "Метинвест" отгрузили 5 529 тонн кислорода. Это позволило обеспечить медицинские учреждения страны каждой четвертой тонной кислорода. Одной достаточно для нужд около 100 пациентов.