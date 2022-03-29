Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила детали зарегистрированного проекта закона на своей странице в телеграмме. Что предполагает документ – читайте дальше.

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Детали законопроекта о запрете деятельности пророссийских партий в Украине

Проект закона 7172-1 определяет ограничения для образования и деятельности политических партий в Украине, которые:

оправдывают, признают правомерной, отрицают агрессию против Украины , в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего или гражданского конфликта, гражданской войны, отрицают временную оккупацию части территории Украины;

оправдывают действия или бездействие лиц, котореы совершали или совершают вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, управляемых, финансируемых Россией;

оправдывают действия или бездействие представителей оккупационной администрации , которую составляют российские государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных России самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях, в том числе путем их признания как "повстанцы", "ополченцы" или "вежливые люди".

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Процедура запрета таких партий в Украине

Определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии, как суда первой инстанции, подсудны административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

При этом судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 5 судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию .

По проекту закона, максимальный срок рассмотрения дела о запрете партии в суде первой инстанции составляет 1 месяц . Суд апелляционной инстанции также должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

В случае запрета трибуналом партии, имущество, средства и остальные ее активы и активы его структурных образований переходят в собственность страны , о чем говорится в решении суда.