Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что поддерживает законопроект о прекращении деятельности УПЦ МП.

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Когда будут голосовать за запрет УПЦ МП

Как только рабочая группа завершит наработку законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, и представит его согласительному совету, мы сразу определим дату следующего заседания,

– отметил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады отметил, что проект закона вынесут на голосование после того, как соберут 240 голосов в его поддержку. Стефанчук пояснил, что после начала сбора голосов, оказалось, что проголосовать "за" готовы ориентировочно 225 – 226 депутатов, но конечных списков еще нет.

"Поэтому сегодня мы собрались и решили дать время внутренней рабочей группе для доработки этого законопроекта. Дело в том, что он значительно изменился ко второму чтению, по сравнению с первым. И некоторые коллеги не согласны со всеми изменениями", – рассказал Стефанчук.

Кроме этого, важно, чтобы законопроект никто не мог обжаловать в Конституционном суде. Как только работа над ним завершится – его вынесут в Раду.

К слову, ранее журналисты со ссылкой на собеседника во фракции "Слуга народа" сообщили, что следующее пленарное заседание состоится на неделе с 19 по 25 августа. Перед этим народные депутаты, которые поддерживают запрет УПЦ МП заблокировали трибуну с требованием включить в повестку дня заседания этот вопрос и рассмотреть его.