Запрет Луценко выступать на согласительных советах обжаловали

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета дал слово представительнице президента Ирине Луценко, не смотря на то, что суд считает это незаконным.

Отвечая на замечание депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, который был истцом по делу, Парубий сообщил, что на решение Окружного административного суда Киева о незаконности предоставления слова представителю Президента в ВР Ирине Луценко подана апелляция, и оно не вступило в действие.

Речь идет о решении суда, которое касается заседаний согласительного совета депутатских фракций и групп, которые проходили в период с 5 февраля 2018 8 апреля 2019 года. Суд признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия о предоставлении на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Ирине Луценко.

Как пояснили тогда в суде, мотивом для принятия решения послужило то, что согласно закону о регламенте Верховной Рады "не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины". Луценко, в частности, использовала свои выступления для популяризации законодательных инициатив Петра Порошенко.

"На решение суда подана апелляция. Оно не вступило в действие. И я хочу напомнить, что Конституционный Суд в свое время в разъяснении отметил, что регламентировать работу верховной Рады Украины не имеют права никакие суды", – подчеркнул Парубий. После этого он дал слово Представителю Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Ранее также сообщалось, что жена генпрокурора Ирина Луценко подала в суд на бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Она требует от него возместить 2,5 миллиона гривен моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко.