Запрет на строительство солнечных станций на земле: что ждет владельцев

В Украине вступил в силу новый закон, который ограничивает строительство домашних солнечных станций. Теперь их можно устанавливать на крышах капитальных зданий. Однако большинство украинцев уже установили свои панели именно на земле. Почему депутаты приняли такой закон и что ждет тех, кто вложил деньги в солнечную станцию – читайте в материале 24 канала.

Почему внесли запрет

Изменения на строительство солнечных станций внесли из-за недобросовестных инвесторов.

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Они выдают солнечные электростанции промышленных масштабов за домашние и пользуются преимуществами "зеленого" тарифа.

"Есть люди, которые просто скупали такие участки, где нет жилых домов. Формально по документам они есть, но фактически там никто не проживает и там строили ряд станций, которые в целом набирали до одного мега вата и передавали их по повышенному тарифу в сеть", – пояснил директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик.



Украинцам запретили устанавливать панели на земле

Для промышленного предприятия сейчас тариф 15 евро центов, а для таких объектов – 18 евро центов,

– заявил Колтик.

Что предусматривает закон

Зарегистрировать право собственности можно только на те здания или сооружения, которые нельзя отделить от земельного участка и переместить без существенного обесценивания. Простыми словами – сооружение должно обладать фундаментом, быть "капитальным", а не временным



Домашние солнечные электростанции на крыше дома

На практике мало кто из украинцев сможет установить себе станцию ​​более 10 киловатт. При разрешенной максимальной мощности 50. Поскольку крышные конструкции частных домов в основном просто не разместят мощные конструкции.

Чего ожидать владельцам домашних солнечных станций

Из-за общественного возмущения, депутаты пытаются внести правку уже в действующий закон. Чтобы те, кто уже вложил деньги, имели право получать прибыль по зеленому тарифу.

"Ряд народных депутатов стараются побыстрее внести изменения уже в действующий закон для того, чтобы дать возможность все же платить тем людям, которые раньше построили. По состоянию на 1 апреля 2019 года – это 8850 домохозяйств, и примерно половина расположена на земельных участках", – добавил директор Департамента возобновляемых источников энергии Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

За эту правку депутаты должны проголосовать еще 28 мая. Однако ее не включили в повестку дня. Поэтому, следующая попытка будет уже во вторник, 5 июня.