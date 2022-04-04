Такое заявление сделал для кремлевских пропагандистов путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. ООН не будет заседать по требованию России, сообщает 24 канал.

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Россия предлагала рассмотреть тему происходящего в украинском городе Буча в СБ ООН, но инициативу заблокировали,

– сказал приспешник кровавого режима.

Российские нелюди имеют смелость отвергать все обвинения в убийствах гражданских в Буче. Они решаются бесстыдно предлагать "обсудить эту тему на максимально высоком уровне".

Кремль, который весь запятнан кровью украинцев, смеет требовать, чтобы международные лидеры прекратили свои обвинения.

Кровавые события в Буче

Освободив города в Киевской области, в каждом из населенных пунктов обнаруживали все больше террора, который совершали россияне. В целом в течение 1 – 3 апреля вывезли уже 410 тел убитых мирных жителей.

Самой ужасной была картина в городе Буча. Там обнаружили не только много тел на дорогах, но и братскую могилу. Российские солдаты сделали там подвал для расстрела. Они убивали людей одной пулей в голову, как когда-то это делало НКВД – связав и поставив на колени.

Фейки России о зверствах в Буче: смотрите видео