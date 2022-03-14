Об этом сообщили в телеграм-канале Минцифры Украины. К инициативе помощи Украине в войне, начатой Россией, присоединились блокчейн-компания Everstake и криптобиржа FTX.
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Собранные средства на вебсайте "Aid For Ukraine" будут израсходованы на нужды Вооруженных Сил Украины, а также:
- информационное противодействие русской пропаганде;
- мировую коммуникационную кампанию об истинных событиях в Украине;
- киберзащита и восстановление цифровой инфраструктуры;
- обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров;
- приобретение технического специального оборудования.
На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Донатить криптоактивы могут пользователи со всего мира.
Свой комментарий о благотворительной инициативе оставил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Каждый шлем, бронежилет и прибор ночного видения спасают жизнь украинских воинов. Потому мы должны продолжать поддерживать наших защитников. Искренне благодарим всех из крипто-сообщества за поддержку Украины!
– написал Федоров.
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