Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что в Кремле якобы делают все возможное, чтобы предотвратить новые заражения.

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По словам пресс-секретаря Путина, вакцинированные люди "преимущественно застрахованы от тяжелых последствий и тяжелого течения этого заболевания".

Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность "Омикрона" демонстрирует себя во весь рост. Дмитрий Песков Пресс-секретарь Владимира Путина

На вопрос журналистов по поводу антивакцинаторов среди работников Кремля, он ответил, что такие лица есть. Кроме того, Песков добавил, что осуждает таких сотрудников и "занимает по отношению к ним непримиримую позицию".

Обратите внимание! По словам Владимира Путина, он якобы получил третью дозу российской вакцины от коронавируса 21 ноября. Заметим, что ВОЗ и Евроагентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V"

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