Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что в Кремле якобы делают все возможное, чтобы предотвратить новые заражения.
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По словам пресс-секретаря Путина, вакцинированные люди "преимущественно застрахованы от тяжелых последствий и тяжелого течения этого заболевания".
Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность "Омикрона" демонстрирует себя во весь рост.
На вопрос журналистов по поводу антивакцинаторов среди работников Кремля, он ответил, что такие лица есть. Кроме того, Песков добавил, что осуждает таких сотрудников и "занимает по отношению к ним непримиримую позицию".
Коронавирус в России: последние новости
- По состоянию на 23 января, в России новый штамм Омикрон был зафиксирован в 64 из 85 регионов.
- При этом россияне фактически не защищены от коронавируса, ведь там вакцинируют только не признанными в мире препаратами собственного производства.
- В течение суток 22 января там зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев.