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Зарезали известного академика и исследователя Голодомора Шитюка, – СМИ

92 Читати новину українською
СМИ сообщили о жестоком убийстве выдающегося ученого Николая Шитюка
СМИ сообщили о жестоком убийстве выдающегося ученого Николая Шитюка / Соцсети

В Николаеве обнаружили мертвым профессора местного Национального университета имени Сухомлинского, известного на всю Украину академика и исследователя Голодомора Николая Шитюка. Мужчину нашли с ножом в спине.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре.

По информации ресурса, инцидент случился в квартире на первом этаже, которую Шитюк снял на три часа.

Отмечается, что после окончания этого времени хозяйка квартиры начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда же женщина приехала на место, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Тело убитого после проведения всех оперативно-следственных действий было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

С какой целью оказался Шитюк на съемной квартире и что именно там произошло, издание не уточняет.

В то же время подчеркивается, что преступление произошло в том самом доме, где в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

В Николаеве жестоко убили ученого Николая Шитюка: видео

К слову, факт смерти ученого уже подтвердил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Кроме того, пресс-служба полиции области заявила, что на Центральном проспекте было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению событий, однако, кого именно убили, не сообщается.

Теги: Криминальные новости СМИ Новости Украины
Источник: 24 Канал
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