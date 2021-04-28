Украина – номер 1 в Европе по переводам заробитчан. Год назад, 22 апреля 2020, Премьер Шмыгаль сообщил, что в страну вернулись 2 миллиона работников. Далее читайте на украинском.

Уряд казав, що утримає цих людей в Україні новими дешевими кредитами та робочими місцями на будівництві доріг.

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Що з цього було реалізовано? Нічого.

2 мільйони людей як приїхали, так і поїхали назад так швидко, як могли, навіть попри локдауни.

Організація KNOMAD, підтримувана Світовим банком, у глобальному звіті щодо трудової міграції від 10.2020 каже про Україну таке:

"У квітні український уряд заявив, що 2 мільйони українців, які працюють за кордоном, повернулись до країни. Уряд тимчасово заборонив їм виїзд з країни протягом локдауну. Однак обмежені перспективи працевлаштування вдома та відсутність фінансової допомоги для повернених спонукали їх шукати можливості працевлаштування в країнах ЄС, не дивлячись таку офіційну позицію".

Держстат також звітує, що середня кількість працівників в Україні протягом 2020 року не те що не збільшилася на 2 мільйони, а зменшилася: з 7,5 мільйонів у січні 2020 до 7,3 мільйона у грудні. Тобто заробітчани не змогли знайти роботу в Україні.

Україна стала лідером в Європі за переказами заробітчан / Фото budport

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Скільки зараз у світі українців-заробітчан?

Офіційної цифри немає. Різні чиновники та державний інститут демографії називають від 2,5 мільйонів до 9 мільйонів осіб (сезонні мігранти). Влада боїться офіційно порахувати заробітчан, це буде вбивчим для рейтингу, адже означатиме, що населення України – далеко не офіційні 41,5 мільйон осіб.

Тим часом заробітчани роблять неоціненну послугу Україні: переказують на батьківщину до 10% ВВП нашої держави. За оцінками НБУ – 12 мільярдів доларів, за оцінками KNOMAD – 14 мільярдів доларів. Ці гроші створюють тут споживчий попит, робочі місця, генерують податки та тримають курс гривні.

У 2020 році за обсягом переказів заробітчан Україна зайняла перше місце в Європі та Центральній Азії, десяте місце у світі за обсягом. Схоже на те, що цей рейтинг – саме той, в якому наш уряд здатен підіймати Україну щороку на все нові вершини.