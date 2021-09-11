Уровень налогообложения для трудовых мигрантов будет вдвое ниже, чем для граждан Польши. Кроме того, говорится о снижении налога на прибыль.

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Если программу поддержат, трудовые мигранты, в том числе и украинцы, на протяжении первого года после переезда в Польшу будут платить вдвое меньше налогов, чем польские граждане. В течение следующих 3 лет налог, уплаченный за предыдущий год, уменьшится для них на 50%.

Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных 4 года,

– говорится в материале компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Таким образом власти планируют задержать в Польше на более длительный срок, в частности, граждан Украины. На мигрантов, которые впервые приедут в страну, также ожидает налоговая льгота.

Для кого уменьшат сумму налогов

Специальная норма будет применяться к лицам, которые не менее 3 лет перед переездом в Польшу жили за границей и подтвердят это документально, а в Польше планируют жить и платить налоги полных 4 года.

В программе говорится о налогах от всех возможных доходов – трудового договора или предпринимательской деятельности. В польском министерстве финансов заявили, что взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни за таких лиц будет платить государство.

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В Польшу приехало рекордное количество мигрантов

По словам владельца Gremi Personal Евгения Кириченко, за последние годы в Польшу приехало рекордное количество мигрантов. Среди них также немало украинцев. Они внесли миллиарды злотых взносов в "Управление социального страхования Польши".

Проектом "Польский лад" смогут воспользоваться и поляки, которые живут за рубежом и планируют возвращение на родину, и иностранцы. Это очередная попытка польского правительства улучшить условия для инвестиций и привлечь в страну больше рабочих рук,

– резюмировал Кириченко.

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