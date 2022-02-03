Об этом исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы сообщил в интервью 24 каналу.

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Первый вопрос, который меня удивил на таможне – это то, что зарплата таможенника колеблется от 9 до 17 тысяч гривен. Человек, отвечающий за наполнение казны, отвечает за экономическую безопасность, получает мизерные деньги,

– сказал Вячеслав Демченко.

К слову, министр финансов Сергей Марченко говорил об увеличении зарплаты на таможне еще в марте 2021 года. Он тогда объяснил свое мнение так: "Трудно убедить таможенника, который получает до 10 тысяч гривен, но имеет коррупционный соблазн".

Обратите внимание! В Госстате посчитали, что за январь – декабрь 2021 года средняя зарплата в Украине выросла на 20,9% против аналогичного периода в прошлом году. Так, средняя зарплата по итогам 2021 года составила 14 014 гривен.

В какой сфере украинцы зарабатывают больше всего

Зарплаты в сфере авиационного транспорта выросли на 31,5% до 28 506 гривен. Это самая высокая средняя зарплата, согласно данным Госстата.

Информация и телекоммуникации – на 28,4% до 25 530 гривен.

Финансовая и страховая деятельность – на 17,6% до 23 975 гривен.

В каких сферах украинцы получают меньше всего

Самые низкие зарплаты, согласно аналитике Госстата, в сфере "Почтовая и курьерская деятельность". Даже несмотря на то, что они выросли на 20,1%, в среднем украинцы в этой отрасли получают лишь 8 214 гривен, без учета налогов. Напомним, что минимальная зарплата с декабря 2021 года – 6,5 тысячи гривен.