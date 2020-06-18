Экономический кризис из-за пандемии COVID-19 больно ударил по зарплатам украинцев. Кто пострадал больше всего и стоит ли в ближайшее время ожидать повышения оплаты труда, – разбиралась журналист 24 канала.

17 июня Кабинет министров сообщил, что рассматривает два сценария развития экономики Украины в ближайшие годы – оптимистический и кризисный. Какой из них воплотится в жизнь, зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.

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Если быстро остановим COVID-19 – будет повод для оптимизма. Тогда, по прогнозам Кабмина, экономика начнет подниматься с колен уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно. Это позволит по итогам 2024-го превысить уровень развития экономики "довирусного" 2019-го на 17,4%. Будут способствовать этому увеличение объемов инвестиций и экспорта, а также рост уровня потребления в Украине.

Кризисный сценарий грянет, если накатит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет где-то на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – на уровне 2,5% ежегодно. При этом объемы инвестиций и экспорта будут низкими, а дефицит бюджета и безработица будут расти.

МВФ дал Украине неутешительный прогноз / Фото ЗН

Но еще пессимистичнее прогноз относительно будущего экономики Украины дает Международный валютный фонд (МВФ), который предусматривает падение ВВП на целых 8,5% в этом году, а в следующем – рост лишь 1,1%.

"В кризис слабые становятся слабее"

Все эти сценарии весьма условны, поскольку ситуация с коронавирусом в Украине меняется очень динамично. (Того же 17 июня Кабмин сообщил, что действие адаптивного карантина в стране продлено до 31 июля.) Но мы должны серьезно учитывать проценты ВВП, поскольку именно от этого зависит будет расти или нет реальная заработная плата в Украине.

Для сравнения. Американские эксперты Morgan Stanley "вычислили", что в этом году экономика США упадет на 5,5% (это самый большой обвал с 1946 года). Еврокомиссия прогнозирует, что экономика ЕС просядет на 7,7%. Но в США еще в марте решили направить на стимулирование экономики 2 триллиона долларов (на аналогичные нужды во время ужасного кризиса 2008 года было потрачено около 800 миллиардов). А Еврокомиссия уже выделила экстренную помощь европейской экономике в 540 миллиардов евро. Еще 750 миллиардов комиссия планирует собрать для специальной программы восстановления экономики ЕС после пандемии. Львиная доля "спасательных" денег США и Евросоюз отправят в зарплатные фонды.

А чего ждать украинцам?

Во время глобальных кризисов слабые экономики становятся еще слабее. Зато сильные – сильнее, – сказал в комментарии 24 каналу эксперт Андрей Новак. – К сожалению, Украина имеет слабую экономику, поэтому ее падение может быть одним из самых высоких в мире.

Новак считает, что введение карантина в Украине было правильным и своевременным.

Однако у нас был один из самых жестких режимов ограничений, – добавляет экономист. – Это привело к полной остановке целых отраслей экономики – в частности, транспорта, общественного питания, туризма... Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты. В общем, восстановление в Украине докарантинного уровня зарплат будет происходить по мере увеличения доходов предприятий. Это может длиться от трех месяцев до года.

Карантин "закрыл" много заведений / Фото Владимир Галечик, Новый взгляд

Многие эксперты называют еще менее оптимистичные сроки. Потому что падение уровня зарплат было очень существенным. По данным Госстата, в течение 2019 года средняя зарплата украинцев стабильно росла. И к началу карантина в марте 2020 года она составляла 11 446 гривен в месяц (в марте-2019 было 10 237 гривен). Но уже в апреле средняя зарплата уменьшилась почти на 10% до 10 430 гривен, а за май будет еще ниже...

Зарплаты меньше, безработных больше

Опрос компании KPMG свидетельствует, что за первые два месяца карантина почти 40% украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%. И этот негативный процесс будет проходить в ближайшие месяцы, так как 35% работодателей планируют также уменьшать работникам размер оплаты труда.

Еще одна неприятная тенденция – рост уровня безработицы. По данным того же исследования KPMG, 8% компаний уже сократили персонал, а 21% планируют это сделать. Похожие данные и в опросе Work.uа: 6% работодателей сказали, что вынуждены были сократить штат (16% держат сотрудников в безоплатном отпуске).

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По состоянию на 1 июня 2020 года только на официальном учете в Службе занятости находилось 514 тысяч безработных (только за май зарегистрировались 140 тысяч!). Такие данные привел на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Реальная же цифра – примерно 2,5-2,8 миллиона! Многие украинцы не становятся на учет в Службе занятости. Плюс сработал "внешний" фактор – в первые пять месяцев 2020 года в Украину вернулись около 1 миллиона работников. И только каждый двадцатый вновь поехал за границу после ослабления карантина.

Такое большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что тоже снижает уровень зарплат в Украине.

Сейчас показатель безработицы намного выше, чем в докарантинный период, – пугает, но сразу и успокаивает Новак. – Пик безработицы Украина прошла где-то в мае. И даже если власть вернет какие-то карантинные ограничения, они не будут такими жесткими, как раньше. Иначе возникнет риск социальных взрывов.

Аграрный локомотив

Коронавирусный кризис мешает всем отраслям экономики Украины. Но больше всего, по подсчетам экспертов, пострадали торговля, промышленность и транспорт. Меньше всего – агросектор. Может, такой расклад кого-то удивит, но в целом это типично для любого экономического кризиса. Потому что люди будут покупать еду всегда, в то время как от других товаров и услуг можно отказаться. Кроме того, сельское хозяйство значительно меньше страдает от карантина – аграрии работают в поле или в помещениях, где нет скопления людей.

Люди могут отказаться от всего, но продукты купят... / Фото ВЗ

Опрос Rabota.ua представителей агробизнеса показал, что большинство крупных и средних предприятий практически не испытывают кризиса из-за пандемии и карантина – 87,5% и 85,7% соответственно. Мелким компаниям (со штатом до 50 сотрудников) приходится труднее – только у 60% стабильность. Конечно, из-за карантина у аграриев есть проблемы с реализацией продукции и закупкой необходимых материалов. Но, в целом, в агросекторе ситуация неплохая, а он сейчас – локомотив украинской экономики. По итогам 2020 года, отрасль точно увеличит свой процент в общем ВВП Украины и возможно охватит более 50% экспорта (сейчас доля – около 40%). И что важно: в агросекторе практически сохранились докарантинные зарплаты.

Аграрный сектор Украины пройдет кризисный период сравнительно мягко, – говорит Новак. – Полевые работы из-за карантина не останавливались и не будут останавливаться. Спрос на продукцию не изменится. Единственное – цена может снизиться по сравнению с прошлым сезоном. Поэтому будет уменьшение и экспортной и внутренней выручки...

Зарплаты и кадры сохранили

Еще одна область, где, несмотря на серьезные проблемы, работники сейчас получают докарантинные зарплаты – металлургия.

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Весной 2019-го ведущие металлургические компании "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвест" и "Интерпайп" практически синхронно увеличили оплату металлургам – в среднем на 15-20%. Несколько позже к ним присоединилась группа Ferrexpo. Затем эти промышленные гиганты в течение года снова подняли оклады, и вообще по итогам-2019 доход работников "АрселорМиттал Кривой Рог" вырос на 34%, Ferrexpo – на 30%, "Интерпайп" – на 20%. По отчетам "Метинвеста", в 2018-2019 годах там трижды увеличивали зарплаты, что в общем составило около +50%. Все компании планировали очередные увеличения зарплат и в 2020-м. Но коронавирус внес свои коррективы.

Если кризис углубится, а власть введет снова карантин, то металлургической отрасли будет трудно, – жалуется председатель Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький. – Мы потеряли много ликвидности и выручки. Сейчас на всех рынках, где потребляется наша металлопродукция, происходит падение. Вертикально интегрированные компании пытаются выкрутиться за счет сбыта железорудного сырья. А по металлопродукции огромные провалы...

Но Беленький радуется, что, в то же время, не уменьшился уровень зарплат. Правда, и прогнозируемого увеличения не произошло – планировалось в июне выйти на показатель средней зарплаты в 20 тысяч гривен.

Металлургия достойно противостоит кризису / Фото Азмол

Также мы пытались не допустить массовых сокращений в горно-металлургическом комплексе, – уверяет председатель ФМУ. – Владельцы предприятий ответственно отнеслись к сохранению трудовых коллективов. Но, чтобы такая тенденция сохранялась, нужно, чтобы государство, хотя бы минимально, пошло навстречу. В частности, это касается пересмотра закона об увеличении ренты на добычу железной руды в полтора раза. Кроме того, действуют ограничения на ввоз серной кислоты, против чего мы давно и последовательно выступаем. Рассматривается введение ограничений на импорт дизельного топлива по инициативе одной из бизнес-групп. Это приведет к негативным последствиям для горно-металлургического комплекса и всех потребителей.

Неизвестность

Как видим, даже в перспективном агросекторе и мощной металлургии стабильность довольно хрупкая. Поэтому о повышении зарплат пока речь не идет. Что уж говорить о других отраслях, особенно те, где ситуация критическая... И хуже всего – впереди неизвестность. Как для экономики Украины, так и мира в целом. Об этом метко сказала директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева:

Пожалуй, впервые в истории экономический прогноз гораздо больше зависит от прогнозов эпидемиологов, чем экономистов.