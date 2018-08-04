Зарплаты украинцев вырастут в 2019 году: прогноз от Минэкономразвития

Рост зарплат в Украине в течение 2019-2021 годов с учетом инфляции составит 6,4%. Такие темпы роста позволят в 2021 году превысить показатель 2013 года более чем на 30% в основном благодаря реформированию оплаты труда в 2017 году.

Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно прогнозу, в целом в среднесрочной перспективе будет расти номинальная среднемесячная зарплата (брутто), которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 тысяч 835 гривен (в 2019 году – 10 тысяч 129 гривен).

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При этом рост номинальной среднемесячной зарплаты с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019-2021 годах составит 6,4% (в 2019 году – 6,9%).

В министерстве также напомнили, что с 1 января 2019 года стартует внедрение нового принципа начисления денежного довольствия военнослужащих. Кроме того, будет проводиться реформирование системы оплаты труда госслужащих.