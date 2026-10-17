Об этом сообщает агентство Reuters.

Что известно о бойкоте делегаций?

Зал заседания Международного валютного и финансового комитета покинули многочисленные делегации, в частности представители стран-членов Европейского союза. Собеседник агентства уточнил, что демарш поддержали почти десяток чиновников из Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Украинская сторона первой продемонстрировала нежелание слушать речь чиновника страны-агрессора. По словам Андрея Пышного, сразу после его выхода зал начала покидать огромная группа глав и министров.

Я даже не ожидал. Они увидели, что я встал и вышел, и поступили так же,

– отметил глава НБУ.

Заседания Международного валютного и финансового комитета традиционно проходят ежегодно в столице Таиланда. Нынешний визит Антона Силуанова стал первым случаем участия российской делегации высокого уровня в этих встречах с 2022 года.

Напомним, в начале сентября представители европейских стран и выразили протест в связи с участием России в саммите G20 в американском Эшвилле и отказались фотографироваться вместе с российской делегацией. Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с российским коллегой Антоном Силуановым подчеркнул необходимость завершить войну против Украины. К этому призывали и европейские чиновники.