Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что россия превращает вопросы ядерной безопасности на фоне провокаций на Запорожской АЭС в цирк. Дипломат резко ответил на все циничные фейки кремлевских представителей.

Обратите внимание В МАГАТЭ заявили, что миссия на ЗАЭС должна отправиться в ближайшие дни

россия должна демилитаризовать и деоккупировать ЗАЭС

Сергей Кислица подчеркнул, что весь мир стремится услышать от россии только то, что она демилитаризует АЭС, выводит свои войска из нее и возвращает под контроль Украины.

Заявления представителя россии Кислица назвал "набором пустых звуков" и подчеркнул, что россия продолжает играть с международным сообществом и имеет наглость созвать заседание Совбеза ООН.

Государство-террорист не перестает играть с международным сообществом и еще раз имеет наглость созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения собственных провокаций, собственного террора на Запорожской АЭС,

– подчеркнул Кислица.

Постоянный представитель Украины подчеркнул, что только вывод российских войск из ЗАЭС и возвращение его под контроль нашего государства устранит существующую угрозу.

Кислица призвал МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии на ЗАЭС

Сергей Кислица отметил, что Украина ценит усилия ООН и МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории нашей страны. Именно наше государство с начала российской оккупации ЗАЭС инициировало переговоры с МАГАТЭ по поводу отправки миссии на станцию.

На фоне созданных россией угроз дипломат призвал МАГАТЭ рассмотреть вопрос постоянного присутствия на Запорожской АЭС.

Мы продолжаем считать, что эффективность миссии может быть повышена привлечением военных и политических компонентов, поддержанных опытом ООН. Ввиду масштабов текущих вызовов и угроз мы также призываем МАГАТЭ рассмотреть постоянное присутствие своих экспертов на ЗАЭС, пока компетентные украинские органы не вернут полный контроль над этим ядерным объектом,

– подчеркнул Кислица.

россия пытается создать фейк

Постпред Украины подчеркнул, что оккупанты пытаются создать фейковую картину для миссии МАГАТЭ – они уже "научили" некоторых из заложников говорить и показывать то, что является в интересах россии. Поэтому дипломат подчеркнул, что миссия должна проходить так, чтобы эксперты могли увидеть реальное положение вещей, а не устроенный оккупантами цирк.

Кислица подчеркнул, что обвинения россии о якобы "украинских обстрелах" ЗАЭС абсурдны, ведь Украина не может быть заинтересована в ядерной катастрофе на своей территории. Кроме того, в истории нашего государства уже есть катастрофа на ЧАЭС, и мы знаем, какими могут быть последствия.

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