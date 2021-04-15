На заседании СНБО обсудили региональную политику в поддержку децентрализации
Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля собрался на заседание. На нем отдельно обсудили меры государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти.
Источник:СНБО
На заседании СНБО отметили, что процесс децентрализации требует усиления его возможностей и решения ключевых системных задач.
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На заседании говорили о децентрализации власти
Реформа децентрализации власти в Украине является одним из фундаментальных факторов развития государства и человеческого капитала, улучшения условий и стандартов жизни людей в 1 421 территориальной общине, которые мы получили после местных выборов осенью 2020 года,
– заявил Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, следует проработать такие задачи:
- предоставление территориальным общинам возможностей администрировать местные налоги и сборы;
- более справедливое распределение доходов местных бюджетов;
- ведение государственного адресного реестра;
- создание национальной инфраструктуры геопространственных данных и целого ряда других вопросов.
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