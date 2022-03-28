О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка.

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Погиб боец ​​Николай Мантуленко

В вечность отошел Николай Мантуленко, проходивший военную службу в 17-й отдельной танковой бригаде. Пехотинец погиб, защищая свою страну,

– отметили в бригаде.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Николая Мантуленко. Светлая память Герою!

ООН о потерях гражданских украинцев в войне

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о количестве погибших гражданских людей в войне России против Украины. По состоянию на 26 марта известно о 1119 погибших и 1790 раненых.

Однако в ООН считают, что на самом деле цифры гораздо выше. Поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения.