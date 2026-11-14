Готово лишь на 55 %: Калашник объяснил задержку с обеспечением защиты энергетики Киевской области

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Николай Калашник во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

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Почему в Киевской области до сих пор не завершено строительство защитных сооружений для энергетических подстанций

По словам Калашника, план устойчивости Киевской области предусматривал защиту 165 объектов критической инфраструктуры. Совместно с "ДТЭК Киевские региональные электросети" определили 26 приоритетных подстанций напряжением 110 кВ, для которых запланировали второй уровень инженерной защиты.

Когда 16 июля Калашник покинул пост главы Киевской ОГА, то, по его словам, готовность сооружений на этих подстанциях составляла 40,02%.

К 5 октября она выросла лишь до 46,75% – в среднем примерно на 0,6 процентного пункта еженедельно.

После проверки отчетов Госспецсвязи 5 октября правительство зафиксировало риск срыва сроков строительства. После этого министерство взяло работы в Киевской области под отдельный контроль. Темпы строительства выросли до 1,6 процентного пункта в неделю.

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Всего подрядчикам перечислили 911,44 миллиона гривен авансов. Из этой суммы 621,34 миллиона гривен выплатили за время руководства Калашника в ОВА, еще 290,1 миллиона гривен – после 17 июля.

Из-за отставания от графиков 13 октября Киевская ОГА предложила передать строительство Агентству восстановления. Оно должно определить подрядчика, который завершит сооружение защиты трансформаторов и подключит их к сети.

Также использование средств проверит Государственная аудиторская служба.

Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский и раскритиковал членов правительства из-за проблем с электроснабжением в регионах. Особое возмущение президента вызвала ситуация в Белой Церкви и Броварах, где люди несколько суток оставались без света, а отчеты не отражали реального положения дел.

Президент подчеркнул, что проблемы с электроснабжением нужно решать, а не скрывать.

Глава государства поручил Министерству энергетики, Минцифры и Министерству развития общин подготовить дополнительные механизмы взаимодействия с общинами, чтобы ускорить восстановление поврежденных объектов.