В частности, речь идет об информационной гигиене в смартфоне. Чаще именно это устройство враг и может использовать в свою пользу.

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Что именно рекомендуют делать

Цифровая гигиена необходима для безопасного получения цифровых услуг и информации в приложении "Дия", банках, соцсетях и мессенджерах. Как объясняют в Центре противодействия информации при СНБО, есть 3 важнейших совета для того, чтобы защитить смартфон.

PIN-код безопасности

На смартфоне должен быть установлен PIN-код. Это минимум 4 цифры, которые необходимо вводить при разблокировке смартфона. Чтобы не забыть, их можно записать на листе и спрятать в безопасное место.

Именно это даст дополнительное время для обращения в банк, чтобы заблокировать карты при краже или потере смартфона.

Подозрительные ссылки

Не следует открывать сообщения и переходить по ссылкам из неизвестных номеров. Сообщения могут быть типа: "Вам зачислено 6500 гривен по заявке Дия, детали по ссылке". Если сомневаетесь, звоните по телефону на горячую линию банка.

Электронные письма

Также не стоит открывать электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства. Мошенники систематически осуществляют такие рассылки.

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