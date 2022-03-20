В частности, речь идет об информационной гигиене в смартфоне. Чаще именно это устройство враг и может использовать в свою пользу.
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Что именно рекомендуют делать
Цифровая гигиена необходима для безопасного получения цифровых услуг и информации в приложении "Дия", банках, соцсетях и мессенджерах. Как объясняют в Центре противодействия информации при СНБО, есть 3 важнейших совета для того, чтобы защитить смартфон.
PIN-код безопасности
На смартфоне должен быть установлен PIN-код. Это минимум 4 цифры, которые необходимо вводить при разблокировке смартфона. Чтобы не забыть, их можно записать на листе и спрятать в безопасное место.
Именно это даст дополнительное время для обращения в банк, чтобы заблокировать карты при краже или потере смартфона.
Подозрительные ссылки
Не следует открывать сообщения и переходить по ссылкам из неизвестных номеров. Сообщения могут быть типа: "Вам зачислено 6500 гривен по заявке Дия, детали по ссылке". Если сомневаетесь, звоните по телефону на горячую линию банка.
Электронные письма
Также не стоит открывать электронные письма о выигрыше в лотерее, денежных поступлениях или получении наследства. Мошенники систематически осуществляют такие рассылки.
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