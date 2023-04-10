Защитник "Азовстали" "Орест" Казацкий показал совместное фото с "Навой". В мае Валерия в Мариуполе потеряла мужчину.

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Казацкий подписал фото как "Моя Нава". Украинцы в комментариях поздравляют защитницу с возвращением.

Через три дня после женитьбы, 7 мая, любимый "Нави" Андрей ("Борода") погиб, защищая Украину от захватчиков. Впоследствии "Нава" попала в плен, где провела почти год.

Новый обмен пленных: что известно