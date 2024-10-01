Как сообщили в компании Метинвест, возможностью получить новые знания и опыт для профессионального роста воспользовались 16 ветеранов, работающих на "Каметстали", "Запорожстали", "Метинвест Сичстали", "Запоріжвогнетриві", а также на Центральном, Ингулецком и Южном ГОКах.

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Связать свое будущее с инженерно-техническими специальностями решили и 10 участников проекта "Сердце Азовстали", направленного на помощь защитникам и защитницам Мариуполя. Среди них – пилот коптеров "Азова" Владислав Жаворонок (позывной Википедия), получивший тяжелое ранение и потерявший ногу, матрос ВМС Виталий Барабаш (Беня), который раненым записал видеообращение к Израилю от имени всех евреев в заблокированной "Азовстали", и сержант береговых войск Государственной пограничной службы Украины Илья Ильяшенко (Смурф). Все они пережили российский плен и были освобождены.

Я решил связать свое обучение с Метинвест Политехникой, потому что вуз активно поддерживает защитников Мариуполя и военных вообще. Мне очень приятно, что преподаватели понимают, кто я, и всячески поддерживают. Я выбрал очень интересную для меня специальность – компьютерные науки. И считаю, что за этой профессией будущее,

– говорит Илья Ильяшенко.

Метинвест Политехника работает в смешанном формате: онлайн-обучение сочетается с очными практическими занятиями, лабораторными работами и экспериментами на предприятиях. Ведь впереди большое восстановление Украины, и уже сейчас нужны специалисты с универсальными знаниями и практическими навыками.

Всего за три года в Метинвест Политехнику поступило более 1080 студентов, из которых магистры первого выпуска уже получили дипломы, дающие возможность работать на передовых промышленных предприятиях.

Метинвест Политехника, основанный компанией Метинвест Рината Ахметова – это университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и платформы в обучении. Университет основала Группа Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете учатся люди, которые выбрали для себя нужные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.