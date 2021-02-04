Депутаты Верховной Рады Украины, вопреки данным Евросоюзу обещаниям, отменили стратегическую экологическую оценку, нацеленную на выяснение влияния на окружающую среду градостроительной деятельности, даже не обращаясь в комитет по экологическим вопросам.

Источник: фейсбук Татьяны Лампики

По словам руководителя ГФ "Экопатруль" и ОО ПЗУ Днепропетровской области, участницы Общественного совета в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Татьяны Лампики, этот закон давал возможность понять влияние на окружающую среду еще на этапе планирования, намерения изменения целевого назначения земельного участка.

"Интересная история рассмотрения этого проекта закона. По мнению руководства парламента, градостроительная деятельность не является такой, что влияет на состояние окружающей среды. Возможно потому, законопроект не поступал на рассмотрение в Комитет по экологической политике. Кстати, впервые в Раде этого созыва дразнящие для бизнеса природоохранные вопросы почему-то !? обходят экологический комитет", – отметила Лампика.

Она отметила, что ситуация на данный момент является критической, ведь закон в случае его принятия отменит необходимость проведения процедуры стратегической экологической оценки по Генеральной схеме планирования территории Украины.

"Такое решение идет вразрез нашим обещаниям придерживаться европейских экологических принципов в промышленной политике. И больше – нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – предупредила Лампика.

За законопроект проголосовали 258 депутатов, что стало приговором для СЕО в градостроительной деятельности.

"Самое худшее, что среди тех, кто поддержал отмену СЕО – девять депутатов экологического комитета: Л. Василенко – "Голос", А. Задорожный, А. Криворучкина, И. Кривошеев, А. Мариковський, К. Нестеренко, Ю. Овчинникова , П. Якименко, и сам председатель Комитета А. Бондаренко – все "Слуги народа". Это те, кто больше всех пиарится на экологических вопросах, а в сессионном зале дисциплинированно поднимает руку, когда надо", – возмутилась руководитель "Экопатруля".