Также украинские военные наносят поражение наступательным группировкам российских оккупантов и удерживают определенные рубежи. Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Стоит заметить, что противник деморализован. Местное население всеми способами доказывает, что российским захватчикам на украинской земле не рады.

Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

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