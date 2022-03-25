В Генеральном штабе ВСУ отметили, что украинские военные продолжают отражать вражеские атаки.

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Оккупанты продолжают испытывать на себе всю ярость украинских военных. А они, в свою очередь, устойчиво удерживают все определенные рубежи и постепенно отвоевывают территории.

Также сообщается, что на Северщине продолжают оборонительную операцию. Группировка войск удерживает Чернигов, а также сдерживает продвижение вражеских наемников в направлении столицы.

Кроме того, украинцы защитники прикрывают государственную границу на Волыни. Это делают для того, чтобы сделать невозможным наступление белорусских регулярных войск, если они таки решатся ввязаться в войну.

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