Подробности журналистам рассказал военнослужащий Александр. Подержанный автомобиль бригаде передали бойцы Государственной службы чрезвычайных ситуаций из Рожища.

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Деньгами для модернизации авто помогли волонтеры из Волынской и Тернопольской областей.

Как модернизировали боевую машину

Бензиновый двигатель вместе с коробкой передач заменили дизельным от грузовика Mercedes. Также установили башню от подбитого на Востоке Украины российского БТР-80. Появилась возможность установить более мощный крупнокалиберный пулемет с современным прицелом, прорезали и установить две боковые двери.

Автомобиль "Волкулака" уже несколько месяцев служит бойцам Волынской бригады терробороны. Модернизацию старой бронетехники решили поставить на сгусток. Уже продолжаются работы по созданию "Вурдалака" второго и третьего.



Как выглядит автомобиль "Вовкулака" / Фото "Суспильне"

Раньше украинские бойцы переработали трофейный тягач на самоходную артиллерийскую установку. На одном из филиалов государственного предприятия "Укртрансгаз" изготовили самоходную артиллерийскую установку на базе трофейного тягача МТ-ЛБ. Для этого на него установили противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Умельцы в общих чертах рассказали, что над созданием такой кустарной САУ команда из шести специалистов работала в течение 2 недель. Для работ также присоединили "специалистов профильного университета", подсказавших, как можно изменить угол стрельбы "Рапиры", чтобы увеличить дальнобойность выстрелов на 2 – 3 километра.